Martina Franca: scuola, incontro con i Dirigenti delle Superiori

Si è svolto venerdì 22 gennaio 2021 il tavolo tecnico delle scuole superiori di Martina Franca, convocato dall’assessore al diritto allo studio, Antonio Scialpi, in sintonia con l’Assessore alla Mobilità e sicurezza, Pasquale Lasorsa, e l’ Assessore alle politiche sociali, Tiziana Schiavone.

Alla riunione in sala consiliare, nel rispetto delle regole antiCovid, hanno partecipato i dirigenti e collaboratori degli Istituti L. da Vinci, Maiorana e Tito Livio, le autorità di trasporto urbano Miccolis ed extraurbano Consorzio Provinciale Trasporti, la Sud- Est su rotaia e gomma.

Sono state esaminate le decisioni della Prefettura di Taranto in merito alla ripresa delle lezioni in presenza fissata a lunedì 25 gennaio. Comune, Scuole e aziende di Trasporto sono pronte secondo le indicazioni della Prefettura. Con doppio ingresso mattutino fissato alle ore 7.50 e 9.30 e doppia uscita differenziata. Nel corso della riunione si è anche discusso del documento delle organizzazioni sindacali pugliesi che hanno chiesto alla Regione Puglia rinvio al 1 febbraio con unico ingresso. Tra l’ altro, la Regione Puglia ha in cantiere nuova ordinanza i cui contenuti ancora non sono noti. Il tavolo tecnico della scuola superiore di Martina ha preso atto di queste difficoltà auspicando decisioni definitive ed omogenee poiché questa situazione crea molto stress tra gli studenti, i docenti e le famiglie.

La città di Martina è pronta anche con i provvedimenti deliberati come quello relativo al piano del trasporto locale che cura il trasferimento degli studenti che vengono da oltre 10 comuni di 3 Province differenti. L’ Assessore alle Politiche Sociali ha comunicato la convenzione con le Associazioni di Volontariato che presenzieranno davanti ad alcune scuole. Il Comandante della Polizia locale, Egidio Zingarelli, ha comunicato le decisioni assunte in sede di ordine pubblico con il Questore di Taranto per la presenza delle forze di Polizia davanti alle scuole.

Infine, l’assessore Pasquale Lasorsa ha illustrato in video l’ allestimento dell’area laterale alla Caserma dei Vigili del Fuoco al Pergolo quale spazio attrezzato per l’ arrivo, la sosta e la partenza dei bus urbani ed extraurbani, mettendo così fine alla confusione e disordine registrati. Soprattutto per evitare interferenze ed insicurezze con traffico di transito.

I dirigenti scolastici hanno apprezzato questi sforzi e l’attenzione dell’ Amministrazione comunale per il diritto allo studio.

Al termine dell’incontro l’Assessore Scialpi ha comunicato il programma per le iniziative per la Giornata della Memoria del 27 gennaio.

