Kyma Ambiente, nuovi interventi di pulizia in città

Le squadre di Kyma Ambiente sono impegnate in queste ore nella pulizia di strade e marciapiedi in viale Trentino e nelle vie limitrofe: via Lazio, via Cadore, via Dalmazia, via Istria e via Puglia. Nei giorni scorsi gli interventi hanno interessato la zona del cimitero San Brunone e del teatro TaTÀ (in via Deledda) al quartiere Tamburi e in via Nenni al quartiere Paolo VI.

Non solo: sono stati rimossi anche numerosi ingombranti “selvaggi”, abbandonati dai soliti incivili che trasformano le strade in discariche. Presto arriveranno le multe grazie alle fototrappole mobili che Kyma Ambiente, in linea con le disposizioni dell’amministrazione Melucci, ha installato nei punti più critici. Ricordiamo che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a casa, chiamando il numero verde 800 013 739.

«Siamo convinti che appena le sanzioni cominceranno ad arrivare ai domicili dei trasgressori – ha sottolineato il presidente Mancarelli -, questo fenomeno subirà l’auspicata flessione. E nelle prossime settimane il numero di fototrappole e videotrappole aumenterà per coprire con maggiore efficacia il territorio. È una sfida all’inciviltà che vogliamo vincere».

