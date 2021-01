Coronavirus, alcuni dipendenti positivi: chiude al pubblico il Comune di Grottaglie

Il Comune di Grottaglie resterà chiuso al pubblico dalla data odierna e sino al 29 gennaio 2021.

Alcuni dipendenti sono risultati positivi al Covid-19 e a titolo precauzionale il Palazzo di città e la sede dell’ex Hotel Garden saranno chiusi al pubblico.

Gli edifici saranno sottoposti a sanificazione. Nel frattempo gli impiegati positivi al Covid-19 sono stati posti in quarantena insieme a tutte le persone che sono state in contatto con loro in questi giorni.

L’unico ufficio al quale si potrà accedere per urgenze e solo tramite appuntamento telefonico è l’Ufficio Anagrafe.

Ne dà notizia Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie

Correlati

Commenta l'articolo: