Cooperativa di comunità a Talsano, incontro con l’assessore Manzulli

Imprenditori, associazioni, semplici cittadini dell’area di Talsano si sono dati appuntamento ieri pomeriggio per avviare il percorso di creazione di una cooperativa di comunità.

Durante un incontro con l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo dell’amministrazione Melucci, Fabrizio Manzulli, sono state poste le basi per questa prospettiva. «I soggetti coinvolti – ha spiegato Manzulli –, dopo aver analizzato nel profondo i propri bisogni, intraprendono con un lavoro comunitario ed egualitario le azioni necessarie a raggiungere obiettivi condivisi».

Auto-strutturazione comunitaria, dinamica bottom-up, democrazia partecipativa, sono tutte azioni concrete legate al concetto di partecipazione dal basso che vengono innescate con questo processo e che l’amministrazione Melucci ha previsto e sta attuando nel piano “Ecosistema Taranto”.

«Nell’agire seguendo questo principio di auto-riscatto – ha concluso Manzulli –, in cui la popolazione lavora con sé stessa e non per essa, abbiamo attivato la consapevolezza personale del territorio: dai bisogni si ottengono obiettivi di sviluppo e azioni concrete».

