Il Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari BAT propone un viaggio alla scoperta dei Musei d’Impresa del territorio pugliese.

L’evento si svolgerà sul canale Youtube di Confindustria Bari e BAT Venerdì 22 Gennaio 2021 alle ore 17:00 grazie alla collaborazione della Fondazione Vincenzo Casillo, di Confindustria Taranto, di Make It in Puglia e dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico e Industriale.

Straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione, i Musei d’Impresa permettono di documentare e raccontare quanto le imprese hanno fatto e continuano a fare per la crescita del Paese. Il racconto delle imprese e dei loro protagonisti è affidato a oggetti, strumenti, documenti, immagini, fotografie, filmati: un patrimonio unico, espressione di valori, di creatività e di una storia imprenditoriale che è anche la civiltà di un Paese.

I saluti istituzionali saranno affidati a Mariella Pappalepore Coordinatrice del Club Cultura Confindustria Bari BAT, a Sergio Fontana Presidente di Confindustria Puglia, ad Antonio Marinaro Presidente di Confindustria Taranto e a Ettore Ruggiero Coordinatore del progetto MAKE it in Puglia.

L’evento, che ha il patrocinio di Museimpresa e dell’ADI Puglia e Basilicata, illustrerà dapprima il panorama del patrimonio industriale regionale a cura dell’architetto Antonio Monte, Ricercatore CNR-ISPC e vice Presidente AIPAI. Seguirà poi il racconto per immagini e parole del Museo della civiltà del vino primitivo di Manduria a cura della Dott.ssa Anna Gennari; del Museo del Confetto “G. Mucci” di Andria (BT)

a cura della Dott.ssa Loredana Mucci; de del Museo del pane “Oropan” di Altamura (BA) a cura della Dott.ssa Lucia Forte.

In conclusione parlerà di cosa significa progettare un museo di impresa Guido Santilio, Presidente ADI (Associazione per il Disegno industriale) di Puglia e Basilicata. Modererà i lavori Sara De Trizio, delegata Casillo Group nel Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari BAT.

Correlati

Commenta l'articolo: