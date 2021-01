Operazione antidroga del Commissariato di Grottaglie

Altro risultato del Progetto “Comunità Sicure” questa volta a Grottaglie (TA). Nel corso dell’attività, i poliziotti del Commissariato di Grottaglie hanno notato un giovane già attenzionato per vicende legate allo spaccio di droga che circolava per le vie cittadine in maniera sospetta, dirigendosi poi verso la sua abitazione.

All’atto del controllo, di fronte al nervosismo dimostrato dal giovane, i poliziotti hanno deciso di procedere alle perquisizioni domiciliari in casa di pregiudicato di 28 anni sospettato di aver avviato una fiorente attività di spaccio.

L’iniziale accertamento in casa del 28enne non ha prodotto i risultati sperati, ma il successivo controllo nel giardino di esclusiva pertinenza della sua abitazione ha permesso ai poliziotti di recuperare, ben nascosti all’interno del motore di una motozappa, una busta di plastica contenente poco più di 60 grammi di hashish già suddivisi in piccole bustine di cellophane e 13 grammi di marijuana anche questa già confezionata in dosi.

Al termine dell’operazione, il giovane pregiudicato grottagliese è stato tratto in arresto per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. In una successiva perquisizione in casa di un altro giovane grottagliese sospettato di spacciare sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno recuperato in un barattolo di vetro circa 5 grammi di marijuana.

Il giovane è stato poi segnalato alle Autorità Amministrative competenti.

