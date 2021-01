Laterza. Concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo

Pubblicato il bando di concorso per la copertura, con contratto full time e a tempo indeterminato, di 1 posto di istruttore amministrativo categoria C – posizione economica C1.

“È il frutto di una precisa scelta fatta dall’amministrazione Frigiola di organizzare concorsi interni per reperire personale. Diamo così la possibilità a cittadini del nostro territorio di trovare un’occupazione stabile, come nel caso specifico. Si tratta di un concorso pubblico, per soli esami, per un posto da istruttore amministrativo”. Così il vice sindaco di Laterza (TA), Sebastiano Stano, a poche ore dalla pubblicazione del bando.

“Sarà possibile – prosegue Stano – presentare le domande di partecipazione entro e non oltre il 18 febbraio”.

Il bando e i relativi moduli sono consultabili sul portale web ufficiale del Comune di Laterza.

La domanda è disponibile al seguente link: https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=later

“Possiamo già preannunciare – conclude il vicesindaco – che per scorrimento della stessa graduatoria verranno individuate prossimamente altre unità lavorative per il medesimo profilo, il cui inserimento è reso necessario dalla fuoriuscita di alcuni dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile, ma anche per altre motivazioni”.

