Intervento di pulizia e rassetto in Via Nenni a Paolo VI

Operatori di Kyma Ambiente al lavoro anche questa mattina nella zona di via Nenni, a Paolo VI, per completare un intervento di pulizia e rimozione di ingombranti “selvaggi” iniziato già nella giornata di ieri.

Diversi operatori hanno ripulito l’area interessata, dalle strade e marciapiedi ai punti più interni. Al termine delle operazioni erano decine i bustoni riempiti da ogni genere di rifiuti.

«Ringrazio le nostre squadre – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – che in questi giorni stanno operando in tutta la città nonostante le difficoltà legate al Covid, con particolare attenzione alle zone che ci sono state segnalate come critiche. Le attività, sollecitate dall’amministrazione Melucci, proseguiranno nei prossimi giorni, secondo programma».

