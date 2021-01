Incontro tra amministrazione e associazione Mediterraneo, una targa per ringraziare il sindaco

Il sindaco Rinaldo Melucci ha incontrato a Palazzo di Città l’associazione di promozione sociale “Mediterraneo”, particolarmente attiva nella borgata di Talsano.

Accompagnati dal consigliere comunale Aldo Fuggetti, i referenti dell’associazione presieduta da Giovanna Aversa hanno consegnato al primo cittadino una targa come simbolico ringraziamento a tutta l’amministrazione per la sua azione di sostegno.

Il rappresentante del direttivo Pietro Aversa, inoltre, ha illustrato al sindaco le attività svolte nella sede di Talsano, che vanno dal sostegno alimentare al rinforzo scolastico, passando per lo “sportello amico” e il laboratorio di idee.

Il sindaco, a sua volta, ha ringraziato l’associazione per la sua azione di sussidiarietà, soprattutto in questo periodo davvero particolare. «Ribadiamo la vicinanza dell’amministrazione a tutte le associazioni che sono impegnate direttamente sul territorio – le parole del primo cittadino –, saremo sempre disponibili a collaborare ai progetti che saranno predisposti, per il bene della comunità».

Correlati

Commenta l'articolo: