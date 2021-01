Il sindaco Melucci in visita al comando provinciale della GdF

Visita istituzionale del sindaco Rinaldo Melucci alla caserma “Brigadiere Lorenzo Greco M.A.V.M.”, sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto.

Il primo cittadino è stato accolto dal colonnello Massimo Dell’Anna, comandante provinciale della GdF, con il quale si è intrattenuto sulle prospettive di riqualificazione dell’area intorno al comando.

«Oltre a ringraziare il colonnello Dell’Anna per il proficuo lavoro svolto da donne e uomini delle fiamme gialle – le parole del sindaco – e per l’azione di recupero storico e identitario che sta compiendo personalmente circa il legame tra Taranto e la 17^ Legione, abbiamo gettato le basi per una collaborazione a lungo termine che traguardi l’obiettivo dei Giochi del Mediterraneo. L’area del comando provinciale, infatti, sarà centrale per la manifestazione sportiva del 2026, per questo abbiamo pensato di costruire un percorso comune che coinvolga anche i gruppi sportivi della GdF».

Correlati

Commenta l'articolo: