Donazione sangue, Ingegneri di Taranto con l’associazione “Scarnera”

Appuntamento Sabato 23 gennaio 2021 (7.45/11.45)

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto organizza la 2° Edizione della Giornata della Donazione del Sangue, un’ulteriore giornata di concreta solidarietà in collaborazione con l’Associazione Jonica Donatori sangue “Nicola Scarnera” per il bambino microcitemico ETS-ODV ( http://www.donailsangue.net/index.php).

SABATO 23 gennaio 2021 l’iniziativa coinvolgerà iscritte ed iscritti al nostro Ordine (naturalmente estesa a tutti i familiari).

La donazione è aperta a tutti i colleghi/colleghe già donatori (anche di altre associazioni) e a tutti coloro che desiderano donare per la prima volta.

La Giornata della Donazione si terrà sabato 23 gennaio 2021 in via Salinella 9/11 (Taranto) nella sede dell’Ordine, dalle 7:45 alle 11:45

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e SVOLGIMENTO DELLA DONAZIONE

Al fine di predisporre un regolare accesso all’autoemoteca, che stazionerà alle spalle dell’ingresso principale dell’Ordine degli Ingegneri, si chiede di inviare la propria adesione (e relativi congiunti) via mail (riportando anche il Vs recapito mobile) entro DOMANI venerdì 22 gennaio 2021 alla mail seguente: leonardo.nocco@ordingtaranto.it

Nel giorno della donazione (sabato 23 gennaio) si dovrà compilare il modulo che sarà consegnato dal personale dell’Associazione Jonica Donatori sangue “Nicola Scarnera”, presso la Sala Consiliare dell’Ordine

Quindi, si attenderà la convocazione (in funzione della prenotazione effettuata via mail) per la prima verifica dell’emoglobina sull’autoemoteca e successivo colloquio con il personale medico.

Al termine del colloquio si attenderà per l’accesso sull’autoemoteca per il prelievo ematico (450 gr).

Al termine del prelievo, presso l’aula di formazione dell’Ordine, ci sarà un punto di ristoro/colazione organizzato dall’associazione Donatori sangue “Nicola Scarnera”.

Dopo qualche settimana dalla donazione arriverà, all’indirizzo dichiarato in fase di compilazione del modulo allegato, il referto medico delle analisi effettuate sul proprio prelievo ematico.

Per INFO – RESPONSABILE DELL’EVENTO

Per l’Ordine degli Ingegneri di Taranto il consigliere ing. Leonardo Nocco. Per l’Associazione Donatori Sangue: Sig. Bartolo

· Per chi è alla sua prima donazione, è preferibile raggiungere la sede nella prima fascia oraria dalle 7:45-9:45

· È necessario portare il documento di riconoscimento valido (carta identità) e tessera sanitaria.

· È necessario indossare la mascherina (COVID-19).

