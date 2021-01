Dioscuri, prosegue l’intervento di riqualificazione

Si sta avviando a conclusione l’intervento di espianto degli alberi che avevano divelto asfalto e marciapiedi, compromettendo anche la rete dei sottoservizi, nell’area del residence dei Dioscuri.

La zona, al termine di viale Unità d’Italia, è oggetto di un complessivo intervento di riqualificazione predisposto dall’amministrazione Melucci, che prevedrà la realizzazione del nuovo manto stradale, di nuovi marciapiedi e, al termine, la messa a dimora di nuove essenze meno impattanti.

«Questa zona, come molte altre – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi –, in fase di urbanizzazione è stata riempita di alberi non idonei che, inevitabilmente, con le loro radici hanno creato problemi di sicurezza. Il costante pericolo e i numerosi interventi per scongiurarlo ci hanno spinto, coinvolgendo le direzioni Ambiente e Lavori Pubblici, a ricercare una soluzione definitiva e condivisa con i residenti, che hanno accolto positivamente l’avvio dei lavori».

