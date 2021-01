Cantieristica navale a Taranto, Turco: “Favorirò dialogo tra Fincantieri, MM e sindacati”

“E’ mia intenzione favorire nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività del Contratto Istituzionale di Sviluppo, un incontro tra Fincantieri, Marina Militare e parti sociali, per comprendere le possibili attività di sviluppo della cantieristica navale a Taranto”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Programmazione economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco, raccogliendo l’appello delle parti sindacali.

“La cantieristica navale rappresenta da sempre, per la città jonica, un settore produttivo storico sul quale si è basata l’economia territoriale – dice il Sottosegretario – Un settore dunque che va difeso, tutelato, ma anche ampliato e sviluppato per ottimizzare l’utilizzo delle importanti infrastrutture presenti sul territorio. Non a caso rappresenta una delle direttrici strategiche del “Cantiere Taranto”, quale importante leva del processo di riconversione economica del territorio. Nelle prossime settimane, pertanto, mi attiverò per approfondire le questioni sollevate dai sindacati e favorire il dialogo, a tutela delle imprese dell’indotto e dei lavoratori”.

Correlati

Commenta l'articolo: