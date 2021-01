Volley Club Grottaglie: confermato il giovane Carlucci

Emanuele Carlucci resta al Volley Club Grottaglie, il centrale classe 2002, nativo della Città delle Ceramiche sarà per la seconda stagione consecutiva un elemento full time della prima squadra.

Le parole di Carlucci:” Sono fiero di poter continuare ad indossare la maglia della squadra della mia città, come tutti i miei compagni farò il massimo per portare a casa ottimi risultati. Forza Grottaglie!”

Il commento del Patron del Volley Club Grottaglie, Giuseppe Quaranta: Emanuele è un atleta importante per questa società, essendo frutto del lavoro dei tecnici del nostro settore giovanile. Siamo contenti di poter dare a ragazzi meritevoli come Emanuele una chance per fare bene in un campionato competitivo e importante come quello di Serie C. Affiancare a nomi importanti giovani di valore è una ricetta intelligente per poter garantire sia il presente che il futuro della nostra società”.

