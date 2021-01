Su Zoom tre appuntamenti on line con Basequa

Prosegue il progetto “Basequa” che prevede tantissime attività – tutte gratuite e opportunamente rimodulate per rispettare le norme anti Covid-19 – per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Solito-Corvisea di Taranto.

A tal fine da tre mesi sta operando un partenariato che, con capofila la Biblioteca comunale “Acclavio” – sezione ragazzi “Acclavio Kids, comprende il CSV Taranto, Kyma Mobilità, il CREST, Ciurma e vi partecipa il gruppo Plasticaqquà.

Sono due gli appuntamenti, con partecipazione gratuita, in programma per il pomeriggio di venerdì 22 gennaio, entrambi in diretta streaming sulla piattaforma web Zoom.

Alle ore 16.30 per i più piccoli – dai 6 ai 10 anni – ci sarà il secondo appuntamento col laboratorio on line di Plasticaqquà in cui i bimbi imparano le regole del riciclo giocando e divertendosi da casa con i simpatici pirati ecologisti. Nel primo appuntamento, infatti, i piccoli hanno imparato a distinguere i colori della raccolta differenziata e l’importanza di riutilizzare materiali altrimenti destinati alla discarica.

Per partecipare al secondo appuntamento del laboratorio basta inviare un messaggio whatsapp al 3388524409 o un’email a plasticaqquataranto@gmail.com.

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00, sempre di venerdì 22 gennaio, invece si terrà, promosso dal Crest, il secondo appuntamento de “La Compagnia del Libro”: negli incontri, coordinati dall’operatore culturale Giovanni Guarino, ogni partecipante può leggere in tre minuti un brano sulla “diversità” tratto da un libro a suo piacimento.

Si vuole così trasformare quella virtualità, da molti considerata come causa di isolamento esistenziale, soprattutto tra i giovani, in un momento di condivisione e partecipazione tra lettori di ogni età, alle prime armi e navigati.

Per partecipare alla lettura è necessario prenotarsi inviando una email a basequataranto@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al 3663473430 (Crest), ricevendo le credenziali per accedere all’evento sulla piattaforma web Zoom.

Alle ore 9.00 di sabato 23 gennaio, sempre in streaming sulla piattaforma Zoom, ci sarà invece un nuovo appuntamento del Laboratorio artistico RiciclARTE, curato da Michela Pizzo per gli alunni delle scuole elementari.

I piccoli partecipanti imparano a realizzare elementi decorativi con materiale riciclato facilmente reperibile in casa: nell’ultimo appuntamento hanno realizzato piccoli fiori recuperando due grandi nemici degli animali marini: le cannucce e i cotton fioc!

Scopo principale del laboratorio RiciclARTE, infatti, è quello di far scoprire come la plastica possa avere una seconda vita rispetto al suo unico utilizzo, “educando” così i più piccoli al recupero e al riutilizzo del “rifiuto” come fonte di creatività.

Per partecipare al prossimo appuntamento – anche questo gratuito – ci si deve prenotare inviando un’email a basequataranto@gmail.com, ricevendo così le credenziali per l’evento su Zoom.

Con “Basequa”, acronimo di “BibliotecaAttivismoSvagoEcologiaQUArtiere”, è conosciuto sui social il progetto “Dall’IO al NOI: un equilibrio tra la cura dello spazio e delle relazioni” che, presentato dalla Biblioteca comunale “Acclavio” – sezione ragazzi “Acclavio Kids”, è stato finanziato dal MIBACT nell’ambito dell’Avviso pubblico “Biblioteca Casa di quartiere” del Piano Cultura Futuro Urbano.

