Emergenza Covid, nuove assunzioni a tempo determinato

L’emergenza Covid e il conseguente aumento dei contagi anche tra gli operatori di Kyma Ambiente, sta creando delle criticità che si ripercuotono sull’organico impegnato nei diversi servizi.

L’impennata dei casi di positività, infatti, unita all’isolamento fiduciario cui sono costretti altri dipendenti, rischia di rendere meno efficienti i servizi di Kyma Ambiente, per cui si è reso necessario porre rimedio a questa situazione.

Amiu S.p.A, preso atto della sospensione delle procedure di selezione del personale a tempo indeterminato (come confermato dal Dpcm del 14 gennaio 2021 rispetto al tema delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici), e considerata la necessità di far fronte ai pensionamenti in atto nonché al contestuale aumento dei contagi Covid 19 anche tra i propri operatori, ha disposto l’utilizzo d’urgenza di nuovo personale da attingersi dall’avviso pubblico di costituzione di un elenco di personale operativo da impiegare a tempo determinato presso la propria società, pubblicato in data 11.03.2020.

La graduatoria, pertanto, sarà resa pubblica sul sito istituzionale www.amiutaranto.it

