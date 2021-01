Vaccinazioni anti-Covid, Perrini: “Priorità per gli ammalati gravi e oncologici”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Tante sono le categorie che, tutte con ragione e legittimamente, hanno diritto di rivendicare una priorità nella somministrazione del vaccino. Ma ad oggi bisogna fare i conti con la scarsità delle dosi che, per il momento e in questa fase, non bastano per tutti, e addirittura, come stiamo vedendo in questi giorni, per alcuni errori del Governo, saranno anche meno di quante ne erano state annunciate.

A tale proposito destano preoccupazione le parole con cui l’assessore Pierluigi Lopalco dichiarava ieri che posticipare la seconda dose ne allunga l’immunizzazione, mentre sia il Ministero, che l’Istituto superiore di Sanità che il commissario Domenico Arcuri hanno raccomandato di somministrarla al ventunesimo giorno.

Finché le dosi sono poche e non bastano per tutti, inutile illudere la gente che è tutto passato. La priorità oggi è tutelare le persone che se prendono il covid rischiano la vita: over 80 e malati gravi. Immunizzare loro, è l’unico modo per ridurre i decessi, che è la priorità assoluta, perché ogni vita ha lo stesso valore (non come scritto nel piano pandemico del Governo che sceglie di salvare i più giovani). Inoltre fare subito il vaccino alle persone più a rischio per mortalità e morbilità, permette anche di svuotare gli ospedali, lasciando posto alle patologie non covid che purtroppo stiamo trascurando.

Da questo punto di vista la Regione Puglia farebbe bene a non illudere nessuna categoria ‘in salute’, mentre io mi impegnerò per far sì che nessuna di queste passi davanti ai tanti malati oncologici, facendo invece in modo di accelerare i tempi per tutti.

Ho visto che altre Regioni hanno iniziato a vaccinare gli over 80, mentre da noi si registra una battuta d’arresto ancora sui sanitari il cui elenco continua a moltiplicarsi.

Per questa ragione chiedo all’assessore Lopalco di redigere immediatamente l’elenco completo degli over 80, malati gravissimi e oncologici. Dobbiamo sapere quanti sono, e il cronoprogramma. Dati alla mano saranno loro, come prevede il piano nazionale vaccini votato dal Parlamento, ad avere immediata priorità.

Per tutti gli altri, in attesa che arrivino dosi sufficienti per tutti, è importante moltiplicare il tracciamento e i tamponi, anche ricorrendo a screening a tappeto.

Questo è il momento di dimostrare di essere dalla parte degli ultimi”.

