Presentato il Masterplan Taranto di Ambrosetti

Melucci: «Piena sintonia con la nostra strategia, lo adotteremo in giunta»

Il sindaco Rinaldo Melucci è intervenuto oggi alla tavola rotonda on line di presentazione del Masterplan Taranto “Oltre le 3T (Tolleranza, Talenti e Tecnologia), per supportare Transizione Energetica e Sostenibilità”, redatto dal think tank “The European House – Ambrosetti” in collaborazione con Total.

L’incontro, che segue quello dello scorso ottobre, ha consentito all’ampio parterre di partecipanti di conoscere i contenuti del Masterplan che, come annunciato dal primo cittadino, sarà adottato in giunta per metterlo a sistema con l’intera programmazione dell’ente.

«Con questo lavoro, per il quale ringraziamo il team del think tank – ha spiegato Melucci –, Ambrosetti ha dettagliato ulteriormente la nostra strategia di transizione. Perché nel masterplan troviamo diversi indicatori di sviluppo che sono già patrimonio consolidato, come la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo, o la progettazione della rete di mobilità sostenibile che ha già ricevuto finanziamenti ministeriale per 200 milioni di euro. Ma troviamo anche il brand “Taranto capitale di mare”, l’hub dell’innovazione digitale sul quale stiamo lavorando in questi giorni, il richiamo al ritorno dei “cervelli”, elementi che sono nel sostrato emotivo ed economico del territorio, a conferma di quanto questo masterplan abbia colto nel segno».

La sintonia tra il piano di transizione “Ecosistema Taranto” e il lavoro di analisi svolto da Ambrosetti, quindi, certifica che la direzione presa è corretta. Per questo, secondo il sindaco Melucci, oltre a divenire elemento organico della programmazione comunale con l’adozione in giunta, il masterplan potrebbe essere da un punto di vista più politico una traccia da seguire per razionalizzare le decisioni a livello locale, regionale e governativo. «In questo modo ha concluso il sindaco – eviteremmo la proliferazione di cabine di regia e governance che ha interferito fino a oggi con lo sviluppo ordinato dei nostri piani strategici».

