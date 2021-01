Molluschicoltura e acquacoltura, convenzione Arpa e Zooprofilattico

Si terrà venerdì 22 gennaio alle ore 11.00 la conferenza stampa riguardante la sottoscrizione della convenzione tra l’Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (Arpa) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (Izspb), per l’avvio del progetto finanziato dalla Regione Puglia, in merito alla riclassificazione delle acque costiere destinate alla molluschicoltura e all’acquacoltura.

All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno; il direttore generale dell’Izspb, Antonio Fasanella, il responsabile del Centro regionale mare di Arpa Puglia, Nicola Ungaro, la responsabile di Microbiologia degli alimenti dell’Izspb, Elisa Goffredo.

