Lavori in via Alto Adige, sopralluogo del sindaco Melucci

Dopo l’apertura del cantiere in via Alto Adige, per il rifacimento del manto stradale, il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori.

«Il nostro grande piano strade e marciapiedi prosegue – le parole del primo cittadino –, questo cantiere fa il paio con il completamento di via Umbria e con la programmazione di molti altri cantieri che recupereranno tratti importanti della viabilità cittadina. Abbiamo raccolto anche il plauso di cittadini e commercianti della zona, nonché diverse indicazioni su altre strade nelle quali intervenire, un dettaglio di non poco conto che conferma la bontà delle azioni avviate».

