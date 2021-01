Fiducia, Turco: “Ha vinto il Paese, ora una squadra coesa e motivata”

“La fiducia votata al Senato apre ad un nuovo Patto di legislatura che permetterà al Presidente del Consiglio, al Governo, alle forze politiche e ai parlamentari di maggioranza di continuare a lavorare per il bene del Paese. A fronte di una crisi politica definita fuori contesto, guardiamo con più fiducia al futuro, consapevoli delle difficoltà ancora da affrontare e superare. Rispetto al recente passato, abbiamo la consapevolezza di potercela fare e di lasciarci alle spalle l’incubo di questi difficili mesi, grazie all’arrivo del vaccino. Adesso occorre creare una squadra più coesa, motivata e soprattutto unita da un grande spirito collaborativo e di squadra”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

“Il Governo – aggiunge – è sempre aperto a forme di sostegno e di dialogo con quanti vogliono partecipare a costruire il bene del Paese. Della crisi politica che oggi abbiamo affrontato, sono i cittadini i veri vincitori. Una crisi assurda e immotivata che i cittadini non hanno compreso e che avrebbe creato incertezza, in un momento in cui occorre superare la pandemia, rilanciare l’economia, riconquistare le nostre libertà e progettare il futuro delle nuove generazioni, grazie alle risorse da impiegare nel Recovery Plan”.

