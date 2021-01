Postazione taxi in viale Liguria

L’assessore Gianni Cataldino si è recato in viale Liguria per verificare sul posto, con i tassisti presenti, quali stalli destinare alla nuova stazione taxi della zona che verrà definita con segnaletica orizzontale e verticale all’altezza dell’incrocio con via Lucania e sarà pronta tra pochi giorni.

«L’amministrazione Melucci – fa sapere l’assessore Cataldino – è consapevole che i taxi forniscono un servizio di trasporto pubblico essenziale. Per questo motivo crediamo fermamente che nel nuovo ecosistema di mobilità urbana sostenibile i taxi possano e debbano avere un ruolo chiave nella catena dei trasporti. Puntiamo a una mobilità sostenibile che consideri una riduzione sostanziale del traffico e al contempo punti a un sistema di trasporti di qualità».

