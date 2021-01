Passaporto vaccinale, Caroppo: “Italia prenda posizione, turismo settore vitale per la nostra economia”

«In Europea é già avviato il dibattito intorno all’opportunità di introdurre una sorta di c.d passaporto vaccinale ed alla eventuale disciplina. Diversi Paesi membri, in particolar modo quelli per i quali il turismo ed il relativo comparto costituiscono un asset fondamentale per l’economia (ad es. Grecia e Portogallo) manifestano la necessità di un patentino per viaggiatori vaccinati che contribuisca a ristabilire la mobilità su scala globale, fondamentale per riportare l’attività economica ai livelli pre-crisi.

L’Italia dipende dal turismo ed in questo momento il comparto e i suoi imprenditori, dopo oltre 10 mesi di inattività e la prospettiva di un’ulteriore proroga dell’emergenza, non hanno alcuna possibilità di sopravvivere senza una ripartenza, seppure limitata entro la tarda primavera.

La questione va, dunque affrontata è risolta adesso.

Il consiglio europeo si riunirà tra qualche giorno, il 21 gennaio, per discutere anche di questo. É allora opportuno, anzi necessario, che l’Italia prenda posizione sul punto: ne va di uno dei settori vitali per l’economia italiana».

E’ quanto chiede con forza l’Onorevole al Parlamento Europeo, Andrea Caroppo, componente della commissione Industria, Energia e Ricerca di Bruxelles e animatore del network politico “Sud In Testa”.

