Martina Franca: maltempo, nuovo incontro dell’Ufficio comunale di Protezione Civile

Nel pomeriggio, in videoconferenza, si è riunito l’ufficio comunale di protezione civile alla presenza del Sindaco Ancona, del Dirigente Mandina, del Comandante Zingarelli, del rappresentante dell’Azienda Monteco, di Luca Genco per le Associazioni di Protezione Civile e di Piero Loconte dell’Associazione Meteo Valle d’Itria.

Nella prima mattinata della giornata odierna sono state messe in campo le attività programmate nella riunione di domenica 17 gennaio: l’azione di Monteco è stata integrata dall’intervento dello spargisale comunale che ha operato, principalmente, nelle strade di accesso alla città; la Cooperativa Arca è intervenuta nella zona dell’Ospedale; gli operai comunali hanno operato dinanzi alle scuole con più interventi. L’attività è proseguita fino a metà mattinata e, in parallelo, sono state sollecitate ANAS e Provincia per le strade di propria competenza su cui si è registrato un ritardo sull’intervento.

In alcuni punti sulla viabilità extraurbana, dove ci sono state delle criticità che hanno riguardato alcuni mezzi pesanti, è intervenuta la Polizia Locale.

Per la notte prossima è previsto un rasserenamento e non dovrebbero esserci più precipitazioni; tuttavia l’abbassamento delle temperature potrebbe provocare un moderato rischio di ghiaccio. Per questa ragione, già nella serata odierna e nella prima mattinata di domani, Monteco e gli Operai del Comune opereranno sulle strade cittadine con gli spargisale mentre la Cooperativa Arca interverrà nei pressi delle strutture pubbliche (asl, ospedale, posta..) e delle farmacie. L’Aeronautica, che l’Amministrazione comunale ringrazia, ha garantito il proprio intervento su via Massafra e via Mottola.

Il Comune, inoltre, ha sollecitato nuovamente l’Anas e la Provincia ad intervenire prontamente sulle strade di propria competenza per evitare i disagi che si sono verificati questa mattina.

