Prima convocazione, nei giorni scorsi, del nuovo Consiglio generale di Confcommercio Taranto, recentemente rinnovato nella sua composizione in occasione delle elezioni dello scorso 3 dicembre che hanno riconfermato alla guida dell’Associazione Leonardo Giangrande.

Dopo l’insediamento ufficiale del Consiglio, il Presidente ha proceduto alla proposta di nomina dei tredici componenti della Giunta, del Vicario, dei Vice presidenti e del Delegato di amministrazione.

Naturalmente, la seduta in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione da contagio Covid, si è svolta in modalità a distanza.

L’insediamento del rieletto Consiglio, costituito da 30 soci, e la nomina per approvazione, come da statuto, degli altri organi rappresenta un passaggio importante per la piena ripresa della vita della Associazione, essendo alcune competenze proprie del consiglio e/o della giunta.

Qui di seguito la nuova Giunta di Confcommercio Taranto

1) Leonardo Giangrande (Presidente)

2) Angelo Basile

3) Paolo Castellana

4) Salvatore Cafiero

5) Matilde Contento

6) Vincenzo Leo

7) Roberto Massa

8) Angelo Melone

9) Alberto Mosca

10) Egidio Occhinegro

11) Mario Raffo

12) Giuseppe Spadafino

13) Raffaele Vignola

È stata assegnata inoltre una delega fuori giunta a Marcello Perri (nominato Responsabile coordinamento Organi istituzionali)

Vice presidenti:

1) Giuseppe Spadafino (Vicario ) con delega all’organizzazione ed al commercio

2) Alberto Mosca con delega ai servizi ed alla logistica

3) Matilde Contento con delega al territorio

Delegato all’ amministrazione:

Paolo Castellana

