BTM Puglia: l’evento per gli operatori del turismo si terrà a Taranto dal 19 al 21 maggio

Si terrà dal 19 al 21 maggio 2021 a Taranto la settima edizione di BTM Puglia, uno dei principali eventi del sud Italia per gli operatori del turismo. L’evento, annunciato inizialmente dal 24 al 26 marzo, slitterà di due mesi per consentirne lo svolgimento in completa sicurezza e offrire alle aziende di uno dei settori più colpiti dalla pandemia Covid-19 tre giorni di incontro e riflessione per programmare la ripartenza.

Molte le novità di questa nuova edizione, a cominciare dalla location: l’evento trasloca da Lecce a Taranto e si terrà su tre strutture distinte per gestire al meglio i flussi di persone, nel rispetto delle norme di distanziamento: si tratta del teatro Orfeo, dove sarà allestita la main hall dei dibattiti e dei contenuti formativi, e dei circoli Ufficiali e Sottufficiali di Taranto, che ospiteranno la parte espositiva, le aree tematiche e gli incontri tra buyer e seller.

Fiore all’occhiello della manifestazione è sicuramente il programma dei convegni e dei contenuti di formazione che, per il secondo anno consecutivo, viene stilato da un comitato scientifico composto da professionisti esperti e docenti di turismo. “New Vision” è il tema che farà da filo conduttore ai momenti di dibattito di BTM 2021, un argomento che vuole mettere in evidenza il modo in cui ripensare il turismo del futuro a partire dalla sostenibilità, tracciando un reale cambio di rotta dal turismo bulimico ed egoista verso uno che diventi più rispettoso del Pianeta e dell’Uomo.

BTM 2021 ospiterà inoltre due eventi nell’evento: il Social Media Tourism, evento di formazione sul social media marketing per il turismo, che racconterà il tema della “destinazione che viaggia”. In un 2020 così complesso il mercato turistico ha dovuto affrontare anche la difficoltà degli operatori e delle destinazioni di conservare il proprio appeal agli occhi di un “turista che non c’è”. Da qui l’esigenza di proseguire la narrazione facendo viaggiare la destinazione attraverso i racconti delle best practices, delle progettualità che apriranno le porte a una stagione del turismo rinnovata, ma anche a un ruolo inedito dei territori.

Il secondo evento è “BTM OFF – Ospitalità Futuro Formazione”, a cura della digital agency Titanka!, che approfondirà i temi del web marketing per le strutture ricettive, dall’interpretazione dei dati all’ottimizzazione del sito web, dalle campagne su Google al revenue management.

Nel programma sarà confermato il format “BTM tra le Righe”, presentazioni con gli autori di libri e manuali sul turismo destinati a operatori turistici che vogliono aumentare le loro competenze in ambito di Hospitality, Digital Marketing e Innovazione. Il programma, molto apprezzato nell’edizione 2019, sarà inoltre ampliato a presentazioni di guide e racconti di viaggio.

Due le principali aree tematiche in cui sarà suddiviso l’evento:

Con BTM Gusto produttori ed operatori del Turismo enogastronomico si racconteranno attraverso il cibo, le emozioni e la cultura dei territori per rispondere alla domanda: “Che sapore ha la felicità?”

Con BTM in love, fondamentale in un territorio come la Puglia che si posiziona come seconda destinazione wedding in Italia dopo la Toscana, si proporranno attività di formazione ed incontri B2B programmati tra seller e buyer internazionali, wedding planner e blogger affascinati dall’offerta del territorio pugliese.

BTM 2021, infine, si propone anche come faro d’attrazione per il turismo incoming in Puglia e offrirà l’opportunità ad operatori esteri e giornalisti di settore di scoprire da vicino alcuni angoli nascosti di questa regione.

BTM Puglia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 6 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità. Oggi BTM Puglia è un evento internazionale ampiamente riconosciuto: l’edizione 2020 ha ospitato in 3 giorni 16mila visitatori, 175 espositori, 80 buyer internazionali e 155 relatori esperti.

