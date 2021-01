Piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci, cantiere in via Alto Adige

Asfalto nuovo in via Alto Adige, dove l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano ha effettuato un sopralluogo per l’avvio del cantiere. La scarifica del vecchio manto stradale è già iniziata, subito dopo si passerà alla posa del nuovo tappetino: le operazioni dureranno circa tre settimane.

«I cantieri aperti sono tantissimi – il commento di Viggiano –, dopo via Alto Adige passeremo su corso Italia, nel tratto compreso tra via Polesine e piazza Messapia. Contemporaneamente siamo su via Vizzaro e, in quell’area, andremo subito dopo in via Mediterraneo. In queste settimane completeremo anche via Umbria, riasfaltando la parte adiacente alla chiesa di San Giovanni Bosco. Ci stiamo impegnando, grazie anche al lavoro della direzione Lavori Pubblici, per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini».

