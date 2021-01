“Isola in fiore”: strade e balconi addobbati in Città Vecchia, per riabituarsi alla bellezza

Parte da via Duomo, via Cava e dai vicoli limitrofi il progetto “Isola in fiore”. Approvato nell’ultima seduta di giunta, l’amministrazione Melucci punta a coinvolgere direttamente i cittadini nell’opera di recupero e riqualificazione dell’immagine di Città Vecchia.

«Affideremo ai residenti e alle associazioni – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi – la possibilità di richiedere piantine con le quali addobbare strade e balconi del quartiere. Potranno candidarsi a questa azione di cura del decoro rispondendo al bando che pubblicheremo nei prossimi giorni: Taranto deve riabituarsi alla bellezza e cominceremo dal cuore della sua storia, l’Isola Madre».

