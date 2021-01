Attività di pulizia straordinaria al cimitero San Brunone e in città

Attività di pulizia straordinaria questa mattina per gli operatori di Kyma Ambiente, impegnati nella zona del cimitero San Brunone e poi in via Alto Adige, via Cagliari e via Dante.

Nonostante la difficile situazione dovuta al Covid, con il personale decimato da numerosi casi di positività, le squadre di Kyma Ambiente proseguono il lavoro di rassetto delle strade in città anche in piena emergenza.

«Ringrazio i nostri dipendenti – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – per gli interventi portati a termine nelle ultime ore. Stiamo rispondendo al meglio in questa fase che è davvero delicata, in attesa di lanciare le iniziative di sensibilizzazione con le associazioni e di riavere con noi quegli operatori colpiti dal Covid che saluto».

