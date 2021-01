A Taranto giurano i nuovi avvocati

Grande emozione nell’Aula “Miro” del Tribunale di Taranto per la cerimonia di giuramento di sei nuovi Avvocati – cinque donne e un uomo – e due nuovi “Abilitati al patrocinio sostitutivo”, un evento svoltosi nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

Nel messaggio di benvenuto il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Fedele Moretti, ha infatti sottolineato come questa cerimonia, sempre densa di significati e di emozioni, in questo periodo rappresenta un forte messaggio di speranza per tutta l’avvocatura jonica che, ormai da quasi un anno, subisce gli effetti – professionali ed economici – della crisi dell’attività giudiziaria causata dalla pandemia Covid-19.

Di fronte al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al Presidente Fedele Moretti, i sei nuovi Avvocati hanno così letto la formula del giuramento: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Hanno giurato gli Avvocati Valentina Bilotta, Fabiana Dilella, Giusy Fumarola, Mariateresa Messinese, Marina Rinaldi e Antonello Vito Fedele Schinaia, nonché i due “Abilitati al patrocinio sostitutivo” Simone De Carlo e Andrea Santoro.

