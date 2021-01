Leo: “Lavoriamo per la continuità del servizio dei formatori nei Centri per l’Impiego”

“Mi dispiace apprendere che alcuni colleghi consiglieri di opposizione strumentalizzino la questione degli operatori della formazione in servizio presso i Centri per l’Impiego pugliesi. Non ho mai abbandonato la sorte di questi preziosi professionisti della formazione che svolgono prestazioni importanti per i servizi pubblici per il lavoro, a maggior ragione in un momento delicato di rafforzamento e potenziamento dell’ARPAL e dei centri per l’impiego”, comunica l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Nella Giunta di lunedì prossimo – continua Leo – approveremo un’altra delibera che fornisce ulteriori indirizzi per il proseguo delle attività dei formatori. Infatti, rispetto alla continuità lavorativa stiamo risolvendo alcune difficoltà tecniche e burocratiche a cui sto personalmente lavorando a tempo pieno. Questo è noto ai lavoratori e ai sindacati, un po’ meno ai colleghi consiglieri di opposizione a cui dovrebbe essere ormai nota la mia serietà e la mia perseveranza nel mantenere gli impegni presi”.

“Contestualmente – ha concluso l’assessore – stiamo lavorando per individuare una soluzione responsabile e condivisa che dia l’opportunità di risolvere una volta per tutte l’annoso problema del rapporto di lavoro di questi professionisti, nel rispetto delle norme e delle procedure”.

