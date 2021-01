Crisi, Turco: “Il Governo continua a lavorare per il Paese”

“Il Governo continua a lavorare senza sosta per dare risposte ai problemi, vecchi e nuovi, del Paese. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, è stato approvato un ulteriore scostamento di bilancio di 32 miliardi per finanziare altre forme di sostegno e di ristoro. Imprese, lavoratori e cittadini non possono attendere i tempi di una crisi politica ingiustificata e fuori contesto”. Così il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Stiamo navigando in una pandemia durissima dal punto di vista sociale ed economico – dice il Sottosegretario – È questa la crisi di cui dobbiamo occuparci. A chiedercelo sono i cittadini e il mondo economico. È impensabile perdere tempo per rallentare la ricostruzione di un Paese in ginocchio, socialmente ed economicamente. Il Movimento 5 stelle, sostiene unitariamente e con forte senso di responsabilità il Presidente del Consiglio e il Governo. Non perdiamo la grande opportunità di costruire il futuro del Paese”.

Correlati

Commenta l'articolo: