ABFO e amministrazione Melucci, insieme per i cittadini più fragili

L’assessore al Welfare dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, ha visitato la sede dell’ABFO – Associazione Benefica Fulvio Occhinegro dove, assieme al presidente Andrea Occhinegro, alla responsabile del servizio comunale, Silvana Francese, e ai volontari ha partecipato alla preparazione dei pacchi destinati alle famiglie segnalate dalle assistenti sociali del Comune.

«Non sono solo pacchi pieni di alimenti e generi di prima necessità quelli che confezioniamo – ha commentato l’assessore –, ci mettiamo il nostro cuore, il cuore della rete dei servizi sociali dell’amministrazione Melucci e delle associazioni che operano al nostro fianco per raggiungere singoli e famiglie che si trovano in un momento di difficoltà».

A oggi sono circa un migliaio le famiglie assistite in tal senso e purtroppo le richieste di aiuto aumentano all’aumentare dei contagi. «In questo modo – ha concluso l’assessore – l’amministrazione Melucci non fa mancare a nessun cittadino la propria attenzione, in un momento così critico e particolare».

