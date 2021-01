Progetto “Verde amico”, i sindacati chiedono la riprogrammazione delle attività

Il prossimo 24 febbraio si conclude il Progetto in oggetto specificato che ha visto impegnati in interventi di bonifica leggera, per la durata di 24 mesi, poco più di 130 di lavoratori della Società Partecipata del Comune di Taranto INFRATARAS. Un’attività, quella svolta, che si è sviluppata lungo le coste del Mar Piccolo conseguendo risultati positivi.

Si pone, conseguentemente, l’esigenza di una riprogrammazione delle attività che abbia la finalità sia di procedere all’individuazione di un percorso di maggiore durevolezza, che sia suscettibile di dare risposte definitive in termini di stabilità occupazionale, che di presidiare in maniera continuativa l’ambito degli interventi di bonifica del territorio che devono poter soggiacere ad interventi strutturali. In tale ottica necessiterebbe una preliminare azione di ulteriore qualificazione dei lavoratori in modo da poter individuare nuovi ambiti di intervento che si incentrino anche su una maggiore disponibilità di risorse finanziarie.

Si tratterebbe, in sostanza, di dare piena e totale applicazione al disposto dell’art.9 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) che previde l‘individuazione di una clausola di salvaguardia proprio per l’effettuazione di interventi di bonifica a favore di lavoratori provenienti dal bacino di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto, già coinvolti in programmi di integrazione al reddito e di sospensione dei processi lavorativi.

In tale attività, le scriventi hanno già posto l’esigenza di ridefinire il perimetro di intervento dei lavori di bonifica estendendolo ai comuni dell’area di crisi complessa (Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte), individuando il Tavolo Istituzionale Permanente quale sede idonea per una trattazione ampia e qualificata delle problematiche evidenziate.

Per tali motivazioni sono a chiederle l’immediata convocazione, valutando l’esiguità dei tempi a disposizione.

Correlati

Commenta l'articolo: