Martina Franca: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca (TA), unitamente a quelli della Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un 31enne del luogo, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché per violenza e resistenza a pubblico Ufficiale.

Una pattuglia della dipendente Sezione Radiomobile, impegnata in un normale Posto di Controllo effettuato alle porte di Martina Franca su via Ostuni, ha proceduto al controllo di una Opel Astra che viaggiava a velocità sostenuta; il conducente, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane trasparente racchiuso con del nastro isolante nero che ha gettato nella vegetazione circostante; gesto non sfuggito ai militari operanti che nel frattempo sono riusciti a raggiungere il fuggitivo bloccandolo a seguito di breve colluttazione.

Sul posto contemporaneamente è giunta anche una pattuglia della dipendente Sezione Operativa che dava man forte ai colleghi riuscendo a recuperare l’involucro di cellophane che conteneva 15 grammi di cocaina. All’interno dell’autovettura c’erano anche 28 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il trattamento dello stupefacente. Le operazioni di perquisizione si sono estese anche all’abitazione dell’interessato e qui, all’interno dell’armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti tre contenitori in vetro contenenti rispettivamente grammi 10, 24 e 2 di Marijuana, un involucro di cellophane trasparente contenente grammi 25 di Hashish ed un bilancino di precisione.

Tutte le sostanze sequestrate sono state depositate presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per essere sottoposte ad analisi quanti/qualitativa.

Al termine delle operazioni, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, G.T. è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

