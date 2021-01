Lavori scuola “Don Sturzo” di Grottaglie: inizio lavori entro la fine del mese

Il Comune di Grottaglie ha aggiudicato, lo scorso 7 gennaio, la direzione dei lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza all’ATI Prisma engineering srl, Innovation srl e arch. Angelo Nuzzo per gli interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico della scuola secondaria di I grado Don Luigi Sturzo.

I lavori, per un valore complessivo di 1.500 mila euro, sono stati aggiudicati dall’impresa Macob srl di Massafra nel rispetto dell’offerta economica e tecnico-migliorativa più vantaggiosa.

Sono tante infatti le migliorie proposte dell’impresa nel progetto di intervento. Dall’implementazione del verde con la fornitura e messa a dimora di ulteriori 800 piante arbustive per la formazione di siepe perimetrali; la realizzazione di area fitness per esterno composta da attrezzi per attività ginniche all’aperto; l’integrazione delle panchine esterne; l’installazione delle rastrelliere porta-biciclette e di cestini per la raccolta differenziata.

Inoltre, l’impresa ha riservato particolare attenzione all’efficentamento energetico dell’edificio proponendo l’installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kw, di una caldaia del tipo termico solare e sistemi di rilevazione ed illuminazione a LED consentendo un notevole risparmio in termini di consumi energetici.

L’avvio della cantierizzazione avverrà presumibilmente entro la fine del mese anche se in data odierna, in qualità di Commissario straordinario per gli interventi in materia di edilizia scolastica, ho autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento a procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori alla Macob srl al fine di poter garantire l’ultimazione dei lavori per l’inizio del nuovo anno scolastico.

L’emergenza sanitaria ci ha confermato quanto sia importante ed indispensabile avere edifici scolastici che possano accogliere il giusto numero di studenti ed essere dotati di tutti i comfort e tecnologie. La scuola è il futuro della nostra comunità ed è per questo che l’impegno di questa amministrazione comunale si è focalizzato sull’intercettare finanziamenti utili a realizzare importanti interventi all’interno degli edifici scolastici. Prioritario ora è restituire l’edificio della Don Luigi Sturzo e consentire agli alunni di poter ritornare tra i banchi di scuola. A seguito di questo importante intervento si procederà ad avviare la gara per gli interventi dell’edificio sito in via Oberdan e, non appena saranno incassati gli importi del finanziamento del Miur, si procederà ad attivare tutto l’iter amministrativo per gli interventi dell’edificio della scuola Pignatelli. Lo scrive Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie.

