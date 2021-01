Dispositivi informatici per la DAD, un’altra donazione al Comune

La società Italcave, rispondendo alla manifestazione d’interesse volta a sostenere le scuole di competenza comunale, ha donato 14 dispositivi informatici di supporto alla didattica a distanza.

«Siamo infinitamente grati alla società – il commento dell’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi –, per la grande sensibilità dimostrata in questo momento in cui i dispositivi si dimostrano essere strumenti preziosi per i nostri studenti. Abbiamo già individuato le famiglie alle quali li doneremo e nei prossimi giorni li consegneremo personalmente».

«L’operato dell’amministrazione Melucci – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – si basa sull’assunto che nessuno deve restare escluso. Cerchiamo, quindi, di non far mancare alle famiglie in difficoltà i mezzi tramite i quali possono aiutare i propri figli nella didattica a distanza, ma che può essere utile anche per usufruire di tutti i servizi online che la rete propone».

Correlati

Commenta l'articolo: