Animali infestanti, pronta l’ordinanza per deblattizzazione e derattizzazione

È stata emanata il 5 gennaio l’ordinanza che obbliga Acquedotto Pugliese e i condomini a effettuare le operazioni preventive e contestuali per la deblattizzazione e derattizzazione dei tronchi fognari di competenza pubblica e privata.

L’ordinanza indica un calendario in cui per ogni giorno, a partire da oggi 14 gennaio 2021, sono elencate le vie in cui Aqp effettuerà gli interventi sui tronchi fognari di pertinenza pubblica, con i quali dovranno essere sincronizzati gli interventi sui tratti di pertinenza privata.

«Questo è il periodo migliore per combattere efficacemente la riproduzione delle blatte – il commento dell’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi –, è per questo che in accordo con Aqp abbiamo stilato, come gli altri anni, un calendario di interventi che insieme a quelli che svolgeranno i privati nei tratti di pertinenza ci consentiranno di raggiungere lo scopo. È importante sottolineare che gli interventi che sono obbligatori sono diversi e non riguardano solo la fogna, ma sono riferiti a quei comportamenti che consentono di ridurre la proliferazione di blatte, roditori e altri insetti infestanti».

Nell’ordinanza, disponibile al link http://bit.ly/3qhLmVq, è anche specificato come comunicare alla direzione Ambiente l’avvenuta attività di deblattizzazione.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: