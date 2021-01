Statte: il consigliere Orlando è il nuovo Presidente cittadino di Puglia Popolare

Ad annunciare, in una nota, l’adesione di Ivan Orlando a Puglia Popolare è il presidente provinciale e consigliere regionale Massimiliano Stellato.

Continua imperterrito – continua Stellato – il processo di radicamento territoriale del movimento politico guidato dal Senatore Massimo Cassano.

Le capacità amministrative, l’esperienza politica e l’ampio suffragio dimostrato alle elezioni comunali sono stati gli elementi che mi hanno consentito, sentito il segretario regionale, di nominare il consigliere comunale Ivan Orlando quale Presidente cittadino di Puglia Popolare a Statte in sostituzione di Francesco Delli Ponti che entrerà a far parte dello staff provinciale.

Ivan Orlando, nell’ultimo scorcio di consiliatura, resterà tra i banchi del consiglio comunale facendo parte del gruppo originario con il quale fu eletto.

A dare il benvenuto nel nostro movimento – conclude Massimiliano Stellato – e ad augurare buon lavoro all’amico Ivan, anche in vista delle ormai imminenti competizioni elettorali stattesi, oltre al Senatore Cassano, sono stati gli amministratori ed i componenti del direttivo provinciale del nostro movimento.

