Scesa Vasto, partono i lavori per il doppio senso

Da lunedì 18 verranno avviati i lavori per garantire il doppio senso di marcia sulla scesa Vasto, a Taranto.

Attualmente esiste un unico senso di marcia a due corsie una per i bus e l’altra per i veicoli. A fine lavori attraverso l’inserimento da via di Mezzo sarà possibile risalire dalla scesa Vasto verso piazza Castello grazie al doppio senso di marcia, mantenendo invariata la corsia bus.

Per favorire la nuova circolazione su piazza Castello verranno effettuate piccole variazioni in modo che gli stalli di sosta siano posizionati in modo da sfavorire il parcheggio selvaggio e diminuire i disagi all’utenza pedonale e veicolare.

«Con questi lavori – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci – intendiamo garantire una maggiore scorrevolezza del traffico cittadino e alleggerire l’attraversamento delle auto in città vecchia in direzione Borgo».

