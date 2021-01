Operazione decoro in Vico Innocentini, in Città Vecchia

Diffondere bellezza per contrastare il degrado. Con questo spirito, questa mattina, l’assessore Paolo Castronovi e il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli hanno effettuato un sopralluogo in Città Vecchia, per dare una risposta immediata all’ennesimo atto incivile in Vico Innocentini.

Nei giorni scorsi il gruppo di volontari di Isola Pulita ha ripulito la zona, dando come sempre dimostrazione di grande attenzione al decoro dei vicoli. Avevano anche deciso di posizionare dei vasi con delle piante in quegli angoli dove qualcuno continua ad abbandonare rifiuti. Una dalle piante, però, è stata rubata e al danno si è unita la beffa: nello stesso punto, infatti, sono stati scaricati altri rifiuti.

L’assessore Castronovi e l’amministrazione Melucci, con il presidente Mancarelli, hanno così deciso di posizionare un nuovo vaso, di dimensioni più importanti, con una pianta d’alloro, nello stesso Vico Innocentini, ribadendo la vicinanza e il supporto alle attività delle associazioni che tanto si spendono per curare la bellezza del centro storico, e condannando inoltre l’azione di chi non mostra rispetto per i luoghi in cui vive.

«Alcuni incivili erano soliti abbandonare rifiuti in questo posto – ha commentato l’assessore Castronovi -, dove i volontari avevano deciso di posizionare una pianta per evitare il ripetersi del vergognoso fenomeno. La pianta è stata rubata, e non solo: abbiamo ritrovato le solite buste abbandonate. Dopo aver ripulito abbiamo riposizionato una nuova pianta, più grande, così vediamo se porteranno via anche questa. Gli incivili non vinceranno, noi siamo vicini alle iniziative delle associazioni che credono al rilancio dell’Isola Madre».

