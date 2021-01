Intervento di pulizia in via Mar Piccolo, al quartiere Tamburi

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini dei Tamburi, e del successivo sopralluogo del presidente Giampiero Mancarelli ieri mattina, gli operatori di Kyma Ambiente sono intervenuti oggi in via Mar Piccolo per riportare igiene e decoro in una delle vie più colpite dall’abbandono degli ingombranti e dall’incuria di qualche residente che non effettua correttamente la raccolta differenziata.

È stato necessario l’impiego di sette operatori e tre mezzi per rimuovere cumuli di rifiuti da uno degli affacci paesaggistici più belli di Taranto, e per ripulire a fondo la zona che si presentava in maniera indegna.

«Abbiamo risposto alle esigenze dei cittadini che ci hanno chiesto di intervenire – ha commentato il presidente Mancarelli -, ma dobbiamo ancora una volta condannare certi comportamenti di taluni che continuano a danneggiare lo stato dei luoghi, l’immagine della città e la collettività. D’ora in avanti chi non effettuasse correttamente la raccolta differenziata secondo il calendario stabilito verrà sanzionato senza se e senza ma».

