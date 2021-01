BRT, l’amministrazione Melucci candida a finanziamento la Linea Rossa

La giunta Melucci ha approvato la delibera con cui candida a un finanziamento di importo pari a 136.458.977,17 euro la Linea Rossa delle BRT “Paolo VI-Cimino”.

Mentre prosegue velocemente la progettazione dei quasi 40 chilometri della Linea Blu “Tamburi-Talsano”, già dotata di finanziamento insieme al deposito/officina bus, questo finanziamento permetterà la completa realizzazione del sistema di trasporto urbano veloce, previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che rivoluzionerà la mobilità nella città di Taranto.

Si tratta di bus elettrici a ricarica rapida alle fermate e a frequenza ridottissima che, in una città che ha una superficie più ampia di città con numero di abitanti notevolmente maggiore, permetterà di andare da un capo all’altro in soli 30/40 minuti.

«È un ulteriore passo verso l’obiettivo prefissato nel programma della mia amministrazione – commenta il sindaco Rinaldo Melucci – teso a migliorare il sistema dei trasporti, puntando su servizi pubblici, condivisi e più ecosostenibili in grado, oltre che di rendere più sicura e vivibile la nostra città, anche di supportare e far crescere il sistema economico locale. Il World Business Council for Sustainable Development definisce così la mobilità sostenibile: “Significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale, oggi come in futuro”. A questo puntiamo costantemente con azioni concrete e utili a incentivare il trasporto a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici».

Correlati

Commenta l'articolo: