Bonifiche Taranto, Perrini: “Nessuna notizia sull’andamento dei lavori. La Regione attende il Prefetto”

“Questa volta la Regione arriva prima del Governo! Più di un mese fa ho ‘interrogato’ il nuovo assessore all’Ambiente, Annagrazia Maraschio, per conoscere l’andamento dei lavori di Bonifica di Taranto che, a mio parere, avevano subito una sorta di stop dopo il cambio al vertice dell’autorità ministeriale. Dall’estate scorsa, infatti, il commissario subentrato è il prefetto di Taranto. Il rischio decisamente da scongiurare, perché ci sono opere già assegnate con bandi, è il blocco dei lavori. In questo caso le aziende potrebbero, addirittura, chiedere i risarcimenti per il mancato avvio, avendo subito una sospensione dei lavori.

“Francamente mi è dispiaciuto vedere, ieri durante il Consiglio regionale, l’assessore in difficoltà nel dover prendere tempo per rispondere alla mia interrogazione perché il prefetto non le ha ancora risposto e quindi non aveva il dettaglio dell’andamento dei lavori.

“A questo punto non mi resta che sollecitare anch’io il prefetto a dare una risposta nel più breve tempo possibile. Questa situazione va avanti già da quasi un anno e più, e non sarebbe giusto non solo veder non realizzati i lavori, ma anche pagare i danni. Insomma, oltre il danno la beffa”.

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini.

