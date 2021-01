Aggiornamento dati campagna vaccinazione anti-Covid

Prosegue la Fase 1 della campagna di vaccinazione anti-Covid avviata in ASL Taranto.

Oggi, 13 gennaio 2021, sono state somministrate in totale n. 479 dosi, così ripartite nelle strutture identificate per questa prima fase:

– n. 36 presso l’ospedale Moscati

– n. 12 presso il presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta

– n. 66 presso il SISP di Massafra

– n. 48 presso il SISP di Taranto, Viale Magna Grecia

– n. 60 pressi il SISP di Martina Franca

– n. 18 presso la RSA San Raffaele

– n. 78 presso la RSA Villa Argento

– n. 65 presso la Casa di cura Bernardini

– n. 96 presso l’OSMAIRM

Nel complesso, ad oggi, sono state somministrate in Asl Taranto n. 7.325 dosi.

Come previsto dal piano strategico nazionale per la vaccinazione, e secondo quanto recepito dalla Regione Puglia, in questa prima fase i vaccini anti-Covid sono somministrati prioritariamente a personale che opera in ambito sanitario e sociosanitario. La gestione della somministrazione delle dosi è, in questa fase, centralizzata nelle strutture sanitarie identificate.

