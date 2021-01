Taranto e Matera verso un’intesa, incontro in remoto tra i sindaci Melucci e Bennardi

Si è svolto questa mattina un breve incontro in remoto tra il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il sindaco di Matera Domenico Bennardi e i rispettivi capi di gabinetto per discutere insieme delle opportunità di sviluppo dei due comuni.

Durante l’incontrò si è parlato della possibilità di un coinvolgimento reciproco in tema di turismo, cultura e università. I due territori possono, infatti, ambire a un’intesa che generi ricadute positive per entrambe le parti. L’interlocuzione continuerà nelle prossime settimane e avrà come obiettivo quello di perfezionare un protocollo d’intesa tra gli enti.

