Melucci: «Taranto è nel Recovery Plan, grazie a Pagano e Oddati per l’impegno profuso all’interno del Pd»

“Il Recovery Plan è l’occasione irrinunciabile che ha Taranto per avviare il percorso di decarbonizzazione della grande industria, innescando quella transizione ecologica sulla quale lavoriamo da anni e che finalmente entra nell’agenda del Governo.

Per questo siamo grati all’onorevole Ubaldo Pagano e in particolare al commissario cittadino Nicola Oddati per l’impegno profuso all’interno del Pd nazionale affinché la nostra città fosse uno degli obiettivi organici del piano che il Governo sta varando, affinché Taranto fosse l’emblema del “green new deal” italiano.

Oddati ha operato come un autentico tarantino, cogliendo il sentimento di una città che ha già deciso di voltare pagina e porre la salute davanti a qualsiasi altra prospettiva.”

Nota di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.

