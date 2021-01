Parco in via Lago di Leonessa, riparte il tavolo tra Legambiente e Comune

Amministrazione Melucci e Legambiente Puglia hanno riavviato il tavolo per la realizzazione del parco pubblico in via Lago di Leonessa.

Rallentato dall’emergenza sanitaria, l’iter è ripartito per espressa volontà del sindaco Rinaldo Melucci e del presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini, che in videoconferenza, insieme con i tecnici e gli assessori coinvolti, hanno fatto il punto rispetto ai prossimi passi da compiere. L’area di proprietà comunale, molto ampia, è stata peraltro recentemente oggetto di un intervento di manutenzione delle alberature presenti, propedeutico proprio alla realizzazione del progetto che è stato redatto da Legambiente e finanziato dalla fondazione Megamark con un fondo di 150mila euro.

«Andremo avanti spediti – il commento del sindaco Melucci -, risolvendo le questioni di natura tecnica e pensando anche a una convenzione più ampia che disciplini il rapporto tra ente e associazione. Siamo grati a Legambiente e al presidente della fondazione Megamark Giovanni Pomarico per questa bella iniziativa che si innesta nel nostro percorso di transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile. Faremo in modo di intercettare anche altre risorse da investire nel progetto che rivoluzionerà quella porzione di tessuto urbano».