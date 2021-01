Brindisi: Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco

La scorsa notte in due lotti del CPR di Restinco si è sviluppato un principio di incendio, che grazie all’intervento delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco è stato bloccato senza danni alle persone. A seguito di una riunione di coordinamento interforze, subito convocata dal Prefetto per individuare le misure da attuare nell’immediato e nelle more dei lavori di ripristino dei locali interessati dall’incendio, gli stranieri ivi ospitati saranno in parte trasferiti in centri analoghi di altre province in parte risistemati all’interno dei lotti della struttura di Restinco.

In relazione a talune circostanze riportate nelle prime ricostruzioni dell’episodio pubblicate nella mattinata odierna, si rende opportuno precisare che le persone trattenute nel centro ricevono tutte le cure mediche di cui eventualmente necessitano, sia all’interno della struttura che presso i presidi sanitari territoriali. Inoltre la protesta avviata nei giorni scorsi riguarda i lavoratori dipendenti dalla cooperativa che ha assunto la gestione del CARA di Restinco – che, come noto, è un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, del tutto distinto rispetto al CPR – dove si sono determinate le criticità segnalate, che non riguardano invece il CPR.

