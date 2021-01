Alenia, Chiovara: “Positivo accordo tra azienda e sindacati”

“L’accordo stipulato nei giorni scorsi tra Leonardo e le sigle sindacali rappresenta un risultato importante e positivo per i lavoratori del sito produttivo di Grottaglie. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo a dura prova i dipendenti dello stabilimento, già in difficoltà a causa della piaga della mono committenza, facendo registrare un calo produttivo che ha generato preoccupazione sulle prospettive occupazionali” commenta l’ex consigliere comunale Davide Chiovara.

“L’avvio di un nuovo programma di collaborazione che punterà allo sviluppo di nuovi materiali e la scelta di attuare corsi di formazione per il personale da svolgersi durante l’orario di lavoro, sono due punti fondamentali che rasserenano gli animi dei lavoratori. L’accordo, che mira a superare la cassa integrazione, prevede nello specifico un numero maggiore di ore di formazione a parità di stipendio. La strada da seguire – prosegue Chiovara – per rilanciare l’azienda è quella di puntare a competenze diverse per il futuro, costruendo nuovi processi produttivi in altri settori strategici e stilando un piano solido di rilancio”.

“Dobbiamo fare in modo, tutti insieme, che questa importante realtà di sviluppo economico presente sul nostro territorio non diventi l’ennesima emergenza in una terra già calpestata da altre vertenze industriali. L’obiettivo comune deve essere quello di tutelare i lavoratori e, allo stesso tempo, pianificare nuovi investimenti in innovazione”.

